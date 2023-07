Así se relaciona la trata de personas y migración en Colombia

Marilyn (*) tiene cuatro años viviendo en Cartagena y durante ese tiempo ha hecho de todo para sobrevivir junto con sus dos hijos, de 4 y 7 años, y su madre.

Con nostalgia recuerda aquella tarde en la que salió de su casa en Maracaibo, capital del Estado de Zulia (Venezuela), con destino a La Heroica, donde una amiga la esperaba con un supuesto trabajo estable en un almacén de ropa, pero solo le fue suficiente pisar la capital de Bolívar para darse cuenta que las cosas no eran como esperaba. Lea: Educación y Sisbén, los servicios más demandados en el Centro Intégrate

“Esa amiga me engañó porque no había tal trabajo, ella en realidad vivía en un prostíbulo y para allá me llevó. Me vine con mis hijos y mi madre, y lo que encontré fue una pequeña habitación y muchas necesidades”, cuenta la mujer, de 26 años.