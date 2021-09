Conozca las principales reacciones en la Cartagena ante paro de taxistas

La jornada de ayer, para cientos de habitantes y turistas, fue caótica. Gente que no pudo llegar a sus trabajos; madres con niños cargados y adultos mayores caminando bajo el sol; turistas que perdieron vuelos y no pudieron asistir a eventos en otras ciudades, y varias confrontaciones en sitios de bloqueo, entre taxistas y conductores de carros particulares. (Lea aquí: Procuraduría abre investigación contra el alcalde de Cartagena)

LAS PETICIONES DEL GREMIO AMARILLO

“Estamos indignados”, expresó Félix Barrios, presidente del Sindicato de Taxistas de Cartagena, debido a que, en sus palabras, en la última semana les han inmovilizado cerca de 50 vehículos legales, mientras los ilegales particulares están trabajando sin ningún control. “La ciudad está sitiada, no hay autoridad por el Datt ni por el alcalde, hoy nuestra justa petición es sentarnos en una mesa para buscarle solución a todos los problemas”.

“Hay resoluciones ministeriales que no se respetan; por ejemplo, la 0010 dice que al frente de ningún hotel deben estar parqueadas las camionetas blancas de transporte y, sin embargo, el Datt es ciego y sordo, y no le ha parado bolas a esos temas como a los particulares”, señaló Gutiérrez.

COMPROMISO Y VOLUNTAD

Desde hace días se anunció el paro de ayer; sin embargo, muchos se preguntan el porqué el Distrito no dialogó con los taxistas en aras de evitarlo.

“El domingo hubo una reunión y no hubo voluntad política del doctor Múnera, cuando hay compromiso los problemas se pueden solucionar”, indicó Félix Barrios.

Carmen Elena de Caro, personera distrital, recalcó que “hay parte de razón en los requerimientos de los taxistas, sin embargo, no está bien bloquear la movilidad y alterar la ciudad. Se debe llegar a acuerdos bajo el amparo de la ley y la celeridad gubernamental para el beneficio general”.

Taxistas como Gabriel Gutiérrez consideran que falta mucha voluntad por parte del Distrito y sus funcionarios como David Múnera, secretario del Interior, y Janer Galván, director del Datt. “Ellos hablan cuatro cosas, nos sentamos, hacemos actas y compromisos, pero estos no se cumplen y todo sigue igual. Este paro se levanta con un acta con las autoridades competentes lo suficientemente serio y robusto, para poder reclamar en el futuro con base en este”, expuso.

La personera distrital señaló que “desde las 8 de la mañana hizo presencia en los bloqueos, y cerca a las 11 a.m. aún esperaba que se abriera la mesa de diálogo por parte del Distrito. No hay derecho a que como autoridades no definamos, y así, fomentar el restablecimiento del orden y la movilidad en la ciudad”.