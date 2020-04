El temprano retiro de Eduardo Carrillo, un exjugador del Real Cartagena

Eduardo Carrillo fue de esos jugadores que se “mataba en la cancha”, siempre dio el extra. Esa actitud fue la que se le vio en Real Cartagena, en donde se ganó el cariño de una parte de la hinchada y del periodismo local. Carrillo se desempeñaba como volante de primera línea y sus mejores años los vivió en el cuadro auriverde.

Este cartagenero nacido y criado en el populoso barrio de La Candelaria, para sorpresa de muchos aficionados, ya colgó los guayos. Con solo 27 años se dedica ahora a su familia y a sus proyectos.

-¿Qué andas haciendo ahora?

“Estoy dedicado a mi casa, a mis dos hijos, mi proyecto son mis hijos, que es lo que más quiero”.

-¿Por qué decidiste no seguir como futbolista profesional?

“Cuando regresé de Bolivia, me quedé esperando alguna oferta buena y no llegó. En Bolivia no fue una buena experiencia porque no pagaban y no quería repetir eso”.