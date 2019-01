En 2018: 78 tutelas y 16 desacatos contra Coomeva

La historia

En conversación con El Universal, Nelson Ríos contó por qué requiere la ventriculoseptoplastia con aplicación de prótesis.

“Al nacer me detectaron una comunicación interventricular (CIV). Es un defecto cardiaco congénito, presente desde el nacimiento. Cuando me revisaron en Coomeva, porque siempre he estado en esa EPS, el médico dijo que no había ningún problema, que esa comunicación interventricular se cerraría con el tiempo. Pasaron los años y a los 21 empecé a sentir taquicardia (ritmo cardíaco irregular o acelerado). Por eso he estado dos veces en urgencias y me hicieron exámenes. Pasé por todo un procedimiento y, luego de un cateterismo, a finales de agosto de 2018, determinaron que me tenían que operar para cerrar esa comunicación interventricular.

“Todo bien hasta ahí. No había tenido ningún problema en Coomeva. Cuando empecé a hacer las vueltas para la cirugía, el médico me dio la orden y me dijo que necesitaba la autorización de la EPS. Ahí se dañó todo. Me dirigí a Coomeva el 27 de agosto de 2018 y me dieron un comprobante que dice: “fecha de radicación 27 de agosto y fecha esperada de respuesta: 3 de septiembre”. Es decir, tenían seis días hábiles para contestar esa orden. Regresé el 3 de septiembre y no recibí ninguna respuesta. Simplemente me dieron un número de caso y me dijeron que estaba en trámite”.

Al día siguiente, el cartagenero de 22 años presentó una carta a su EPS, en la que solicitó “que por favor me respondieran el caso. Pasó medio mes y no recibí respuesta. El 19 de septiembre puse el caso en conocimiento de la Personería”.