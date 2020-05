En el barrio Chile se quejan por vendedores “ruidosos”

“Los vendedores ambulantes ahora pasan a vender con megáfonos, vienen desde las 6 de la mañana con esa bulla, aquí ya no hay tranquilidad y en esta calle hay gente ocupada, hay enfermos, personas que ahora con la pandemia les toca trabaja y estudiar en casa , les pedimos que le bajen y parece que de maldad lo hicieran más duro, ya no sabemos que más hacer y uno no sabe donde ir para que ellos cumplan”, dijo Edelmira Romero, residente del sector.

Acudirán a las autoridades

Rafael Maza, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Chile, asegura que esta situación no solo afecta la tranquilidad de los vecinos, sino que además se ha convertido en un problema de contaminación auditiva, por lo cual aseguró que de ser necesario acudirán a las autoridades como el Establecimiento Público Ambiental (EPA) o tramitarán en el Distrito un permiso para cerrar la calle.

“Como comunidad teníamos que tomar esta decisión y por eso instalamos los carteles. No les estamos impidiendo que vendan, solo que no utilicen el megáfono, pero ellos siguen porque dicen que tienen derecho a trabajar, pero nosotros también tenemos derecho como habitantes y moradores de barrio, y la verdad es que nos están perjudicando. En estos momentos vamos a buscar la manera de cerrar porque tenemos que protegernos y estamos haciendo nuestra labor, ya que el EPA no ha llegado y tomado una decisión. De ser necesario pediremos el permiso, queremos que el Distrito se pronuncie y busquemos una solución, pero no hemos tenido nada”.