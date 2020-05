Jesús Marimón, futbolista bolivarense, pide ayuda desde Uruguay

Jesús Marimón no la pasa bien en Uruguay, pues por la presencia del COVID-19 le derrumbó sus sueños. Marimón, quien nació en Marialabaja, municipio de Bolívar, llegó en marzo a territorio uruguayo para jugar en El Progreso, equipo de ese país. Cuando estaba listo para firmar con ese club, apareció la pandemia y todo se echó para atrás.

“Llegué con la idea de firmar acá en un equipo, no se da después de dos semanas debido al Covid-19. Se cerraron las fronteras y desde ese momento estoy encerrado, solo aquí en una casa en Uruguay lejos de mi familia, sin oportunidad de saber cuándo podré regresar porque no hay posibilidades de aviones. Estoy en una situación bastante crítica porque el dinero ya empieza a escasear. Saber que no puedo estar con mi familia es muy difícil. Levantarme todos los días y no ver a nadie es muy duro. Solo hablo con ellos por teléfono y video-llamadas”, expresó el bolivarense en una entrevista con El Heraldo de Barranquilla.