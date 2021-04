Mañana se conocerá al ganador de Protección Costera

El segundo intento para contratar las obras de Protección Costera en Cartagena se encuentra en su recta final. Hasta las 11:59 p.m. de ayer la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tenía plazo para elaborar el documento consolidado que contendrá la evaluación definitiva de las cuatro cotizaciones del proyecto, y mañana 16 de abril se espera que sea dado a conocer el consorcio más favorable para ejecutar las obras según el concepto de la entidad.

Aún así también existe la posibilidad de que el proceso sea declarado fallido, tal como ocurrió el año pasado, cuando ninguno de los consorcios cumplió con los componentes exigidos. “Si ninguno de los cotizantes cumple con los requisitos establecidos en la justificación para el contrato que se requiera suscribir, se deberá dejar constancia de ello en el documento consolidado de verificación definitiva, señalando por parte del comité como fallida la etapa de cotización y se tendrá que empezar un nuevo proceso con nuevos invitados”, estableció la Ungrd. (Lea: Protección Costera: Cartagena no aguanta otro proceso fallido)

Desde el Consejo Gremial de Bolívar (CGB) aseguran que la expectativa que tienen es que haya un ganador, por la necesidad que hay de ejecutar este proyecto en la ciudad. “Ojalá se dé que alguna de las ofertas cumpla con todos los requisitos y ofrezca la tranquilidad que va a hacer el proyecto en los tiempos indicados y de la calidad correspondiente, eso es lo que esperamos”, señaló Juan Camilo Oliveros, director del CGB.

Para el dirigente gremial, este es un tiempo oportuno para desarrollar las obras, por lo que sería valioso que hubiese un ganador. “Este sería un buen momento para que se dé el proyecto en la medida que coincidiría con la época COVID-19, pueden darse los cierres temporales en las playas sin traumatismo y toda esta actividad generaría empleo y ayudaría a la reactivación económica”, manifestó.

Oliveros agregó que de igual forma de declararse fallido el proceso, sería necesario buscar un nuevo consorcio que pueda ejecutar las obras. “La consecuencia inmediata es que tocaría volver a revisar las condiciones del proceso que se dio, sería una oportunidad para la Ungrd y para la Alcaldía de hacer ajustes aunque también existe la posibilidad de que los precios cambien y que el dinero presupuestado no alcance, por lo que tocaría buscar más para completar el proyecto como está concebido”, afirmó.

Cabe recordar que en medio de una sesión del Concejo Distrital, el director (e) de la Ungrd Guillermo Velandia reveló que según un estudio de la Universidad de Cartagena relacionado a la actualización de los valores del contrato, faltarían $15 mil millones para desarrollar el proyecto, advirtiendo que de no encontrar estos recursos, la construcción de dos rompeolas que estarían ubicados frente al Centro Histórico sería pospuesta. (Le puede interesar: Faltan $15 mil millones para la primera fase de protección costera)

Las observaciones

Si bien el proyecto ya lleva varios años en la agenda pública y está a pocas horas de dar un nuevo paso, desde diferentes sectores siguen existiendo observaciones sobre la manera como está estructurado.

Desde la Red de Veedurías de Colombia, por ejemplo, exhortaron al alcalde William Dau a pedir la suspensión del proceso, toda vez que según ellos, los equipos solicitados son inadecuados, los proponentes no tienen experiencia y las playas se tendrían que cerrar por al menos 18 meses.

“El proyecto está a punto de adjudicarse el próximo viernes no obstante las graves falencias en su estructuración, ya que no se solicitaron los equipos adecuados, los proponentes no tienen la experiencia ni la cualificación suficiente y además de ello supondrá la suspensión del uso de playas por más de un año y medio. El método constructivo no es el adecuado y además ese proyecto se encuentra desfinanciado por miles de millones de pesos según la propia Ungrd que de manera insólita por vía de derecho privado está adelantando este proceso que significaría una responsabilidad patrimonial no solo de las autoridades nacionales sino también del alcalde”, dijo Pablo Bustos, presidente de la Red.

Estos cuestionamientos son compartidos por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB), que meses atrás oficiaron al alcalde con relación a aspectos técnicos que identificaron analizando el proyecto.