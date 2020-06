Masivo recorte en las Ligas Menores del béisbol organizado

La crisis del coronavirus ha golpeado fuerte la economía en el deporte y el béisbol no ha sido la excepción.

Cientos de peloteros de las Ligas Menores del béisbol organizado estadounidense, se quedaron sin empleo el fin de semana ya que según informan diversos medios, al menos ocho organizaciones dejaron en libertad a muchos de sus integrantes y se esperan que sean más en los próximos días.

Aunque al momento no se tiene un número exacto, versiones de prensa dicen que organizaciones como los Marineros de Seattle, los Cerveceros de Milwaukee, los Rojos de Cincinnati, los Mets de Nueva York, los Nacionales de Washington, los Orioles de Baltimore, los Rockies de Colorado, los Bravos de Atlanta, los Diamondbacks de Arizona, los Rays de Tampa Bay y los Cardenales de San Luis realizaron recortes “extensos”.

Esto es muy grave para Colombia porque en la actualidad hay de cientos de jugadores nuestros que están en las ligas menores.

Santiago Prada, presidente de la Asociación de Agentes de Peloteros, le dijo a El Universal: “Es lamentable lo que está pasando. No sólo los muchachos pierden el trabajo sino que los sueños de ser Grandes Ligas se ven truncados. Los equipo se han visto obligados por la crisis del COVID-19. Algunas organizaciones no lo han hecho, pero la mayoría lo está haciendo. No solo han sacado a jugadores sino a trabajadores, la gente de oficina de logística y los cazatalentos”.