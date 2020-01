Nueva personera investigará denuncias hechas por Dau en el empalme

Con 14 votos de concejales a su favor y uno en contra, y teniendo en cuenta que dos cabildantes no votaron tras presentar excusas médicas y otro se declaró impedido, Carmen Elena De Caro Meza fue ratificada como la nueva personera Distrital, reemplazando en el cargo a William Matson.

La decisión la tomó el Concejo en la sesión de ayer, tras una votación nominal, luego que De Caro obtuviera los mayores puntajes en la prueba de conocimiento y en la entrevista.

El hecho significa la primera diferencia entre el Concejo y el alcalde William Dau Chamatt, puesto que este último recomendó a los miembros del cabildo no escoger a De Caro Meza. “Que traigan a alguien de dudosa procedencia, alguien que todo el mundo conoce como ficha de quien ha sido en los últimos 20 años dueño de Cardique, eso yo lo considero como un acto de mala fe. Lo considero como una declaratoria anticipada de guerra, yo no quiero eso”, señaló Dau.

Ante lo dicho por el alcalde y tras ser escogida como personera, De Caro respondió lo siguiente: “De tanto conflicto que ha existido en Colombia, hablar de guerra es algo que no le queda bien a un dirigente que acaba de ser elegido popularmente. Quiero llamarlo a que cambie esa forma de ver las cosas. Yo pasé por un examen, estudiaron mi hoja de vida, mi experiencia. He cumplido con todos los requisitos de la convocatoria y dio para que me eligieran. Y decirle -Dau- a los concejales que elegirme a mí sería como declararle la guerra, es tanto como decirles ‘no cumplan con la ley’, y aquí todos los concejales están para cumplir la ley y estoy orgullosa por lo que hicieron”.