Policía, con gran despliegue de seguridad en Bolívar

La llegada del coronavirus – COVID 19, al mundo, sin duda alguna cambió la calidad de vida de todos los habitantes y con ella el estilo de vivir, la cultura, la economía y demás aspectos con los que día a día las personas trataban de salir adelante.

Es por ello que la Policía Nacional, no deja de insistir a todos los ciudadanos en la importancia del autocuidado, pide acatar las normas de bioseguridad a la hora de estar fuera de casa, con el fin de no solo cuidarse individualmente, sino el de cuidar a los demás.

Como quiera que el COVID 19 ha generado muchos cambios, en lo que se refiere a algunas celebraciones también, en medio de esta enfermedad, llega una fecha de gran importancia, especialmente para los niños, quienes años tras años ven en el Halloween, el 31 de octubre, una oportunidad para pasarla rico en medio de los disfraces y los dulces.

Aquellas calles alegres, niños felices con sus calabazas y disfrazados con sus personajes favoritos y gritando “triqui triqui Halloween” no se verán este año, por lo que se pide que ese mismo entusiasmo se celebre desde los hogares.

En esta época de pandemia todo será distinto, es por ello que la Policía de Bolívar, tiene disponible un gran dispositivo de seguridad desplegado en todos los municipios de su jurisdicción con el fin de que los adultos puedan, en sus casas, celebrar esta fecha importante al lado de los suyos, especialmente los más pequeños.

En algunos pueblos habrá ciertas restricciones, en otros las medidas serán más flexibles, sin embargo, desde el Comando de Policía de Bolívar, se reitera que lo mejor es quedarse en casa.

La recomendación es no salir de sus casas por el bienestar de todos, acatando las recomendaciones de todas las autoridades, civiles, de salud y de Policía, para que este “día de brujitas” no salgan de sus viviendas y sea esta la oportunidad para estar más unidos en familia.

Lo mismo para el día 1° de noviembre, en la que muchos pueblos de Bolívar, tienen por costumbre salir a pedir el conocido “tintililillo”, una fiesta tradicional donde se recogen alimentos para hacer sancochos barriales o familiares. Para este día también se recomienda no salir de las casas.

Más de 800 hombres

De los más de 800 hombres que hacen parte de este dispositivo, muchos de estos uniformados también velarán por la seguridad en las carreteras en este puente festivo, recordándoles a los conductores sobre lo vital de respetar las señales de tránsito, no tomar mientras vaya a manejar y no exceder en los límites de velocidad, para que puedan tener una feliz llegada a casa.

“Será una celebración de Halloween muy distinta, atípica, como muchos no desearían, pero cabe recordar que primero es la salud de todos, pero especialmente la de nuestros niñas y niños, que, si bien no podrán salir a las calles, si pueden pasar un rato a meno con sus familias. El coronavirus no es un juego, es real y sigue en medio de nosotros, por eso la mejor manera de no contagiarse es cuidarnos nosotros mismos. De seguro nuestros niños nos lo agradecerán”, destaco el coronel Tahir Rivera Suescún, comandante de la Policía de Bolívar.