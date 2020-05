¿Por qué algunos jugadores cartageneros no quieren jugar en el Real Cartagena?

No es un secreto que con el pasar de los años, la directiva del Real Cartagena han tomado malas decisiones en cuanto a lo administrativo y también en lo deportivo. La hinchada ya no le cree, o mejor, no confía en ella y esto ha generado un malestar que se ha regado cómo pólvora por toda la ciudad.

Ante las malas decisiones, una gran cantidad de jugadores del patio han preferido seguir su carrera en otros equipos del país. Le temen al Real Cartagena. Las directivas han vetado jugadores, han quedado debiendo sueldos a futbolistas, entre otros inconvenientes. El equipo auriverde ha perdido credibilidad. Otra razón de peso para no jugar en este equipo es que no hay ambición de ascender. El cuadro heroico ya completa ocho años en la segunda división.

¿Qué dicen los especialistas?

Sobre este tema, hablamos con varios periodistas de la ciudad y explicaron sus razones.

“Los agentes o los que tienen los derechos de formación de los jugadores cartageneros o bolivarenses saben que en el Real Cartagena no hay política ordenada y definida en las divisiones menores. Aquí no pagan por el talento joven y además no ven en el equipo local un buen futuro para el muchacho”, dijo Eugenio Baena, uno de los periodistas más reconocidos de la ciudad.