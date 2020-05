Regresó la magia de Lionel Messi

Los jugadores no habían entrenado desde el inicio del confinamiento el 14 de marzo. La Liga fue suspendida de forma indefinida dos días después.

El astro del Barcelona no había pisado una cancha de entrenamiento durante caso dos meses, desde que las autoridades españolas decretaron la suspensión de todo tipo de actividades deportivas a causa de la pandemia del coronavirus.

Se espera que la Liga reinicie en junio, con partidos sin aficionados.

Jugadores y clubes deberán obedecer una serie de normas estrictas para garantizar la seguridad de todo el personal durante las sesiones de entrenamiento. Jugadores, cuerpo técnico y el resto de los empleados de los clubes que participaron en el entrenamiento fueron sometidos a pruebas de COVID-19 antes de iniciar sus actividades. Si bien la liga aún no ha dado a conocer los resultados, algunos medios locales publicaron que tres jugadores _aun no identificados_ han dado positivo en coronavirus. La información no ha sido confirmada de manera independiente.

Las instalaciones de los clubes son desinfectadas constantemente, y los futbolistas tienen prohibido interactuar entre ellos.