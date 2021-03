“Será otro año intermedio para la Fórmula Uno”: Alain Prost

Este fin de semana empieza la temporada número 72 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno con el Gran Premio de Bahrein en el Circuito Internacional en Sakhir, siendo la primera de las 23 citas que integran el calendario para el presente año.

Son muchas las novedades que tendrá esta edición, como el regreso del mítico bicampeón de la competición, el español Fernando Alonso, quien estará representando al nuevo equipo Alpine, que llega en reemplazó de Renault.

El francés Alain Prost, quien fue competidor de F1 durante 13 temporadas logrando cuatro títulos, también tuvo su propio equipo en el campeonato, no se ha separado de ella en las últimas décadas, siendo una verdadera leyenda de la historia del automovilismo, ahora es el Team Manager de la escudería Alpine, y habla sobre lo atípico que fue la temporada anterior, lo que esperan para el 2021 y todo lo que implica iniciar con un nuevo equipo en esta alta competencia.

F1 EN PANDEMIA

-Para usted, ¿Cómo fue la temporada 2020?

Un año difícil para todos, pero en realidad no podemos quejarnos. Por mi parte, no me contagié de COVID-19 y mi familia gozó de buena salud que es lo más importante de todo.

En cuanto a lo deportivo, puedes imaginar lo difícil que fue. Quizás, fue más complicado para todas las personas que debieron viajar mucho más que yo, como los ingenieros, los mecánicos y los pilotos, pero al final, fue adaptarnos a una nueva situación que no estaba dentro de los planes de ninguno de los equipos. La Fórmula Uno fue el reflejo de lo que hizo el COVID-19 en el mundo.

Al final, teniendo en cuenta todos los elementos y las dificultades que pasamos, estamos satisfechos con los resultados de lo que fue la temporada.

-Usted fue piloto y lleva toda una vida vinculado a la Fórmula Uno, ¿Qué pudieron sentir los pilotos cuando una hora antes de las pruebas cancelaron el Gran Premio de Australia el año pasado?

Fue una situación extraña para todos. En el caso de los pilotos, ellos siempre intentan protegerse y de cierta forma quieren escapar, mucho más que otras personas e incluso más rápido. Es el caso de Sebastián Vettel, que en cuestión de horas ya estaba en Europa, incluso antes de que la carrera se cancelara oficialmente.

Fue un momento donde todos los que hacen parte de la Fórmula Uno se dieron cuenta de la seriedad de lo que ocurría en el mundo, porque es un caso único de una cancelación de las pruebas de una carrera, una hora antes, y lo que desencadenó. Hay que recordar que estábamos en Australia, que genera los más altos costos para todos.

-¿Cómo liderar un equipo de la Fórmula Uno en estos tiempos de pandemia?

En pandemia o no, en un equipo de Fórmula Uno, como todo en la vida, debes adaptarte a la situación, a lo cual me acostumbré desde hace mucho tiempo con mis 40 años de carrera en el automovilismo, porque temporada a temporada todo cambia. Lo único que no cambia es que siempre será un trabajo en equipo.

-Algunos de los pilotos en pleno confinamiento participaron en pruebas de carreras en videojuegos, ¿no se animó a participar?

Honestamente no. Algunos de los pilotos son muy serios, profesionales y dedicados de tiempo completo a su profesión y les encanta ese tipo de actividades. Además, encuentran una especie de ventaja o motivación psicológica, porque a través de esos videojuegos continuaron cerca a su entorno.

Siendo que soy un poco mayor para eso. Fui algunas veces al simulador de la Fórmula Uno y me sentí mareado, quizás porque nunca usé ese tipo de tecnología.