Soldado bolivarense fue secuestrado por el Eln en Arauca

Dos soldados profesionales fueron secuestrados por el Eln en Tame, Arauca. Los jóvenes fueron identificados como Sherman Santana González, de 27 años, oriundo de Barranco de Loba, Bolívar, y Gustavo Anacona Acosta, de 28 años, nacido en San Agustín, Huila; ambos uniformados son miembros del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29. Los dos regresaban de sus vacaciones.

A través de un comunicado emitido por el Ejército Nacional, se conoció que el pasado 13 de agosto al mediodía, desaparecieron los dos soldados, quienes el sábado se comunicaron por teléfono con el comando del Batallón para reportar que se estaban desplazando a la unidad, después de disfrutar de sus vacaciones en sus ciudades de origen. Lea aquí: Video: Disidencias de las Farc patrullaron y hasta requisaron en Arauca

Los soldados, que estaban de civil, después de su reporte no llegaron a la unidad militar y desde ese momento no se ha podido lograr comunicación con ellos. Conocida la situación, el Ejército dio aviso a las autoridades competentes para iniciar un plan de búsqueda y desplegar un completo dispositivo para ubicar a los uniformados, pero hasta la fecha no se conoce el paradero de ninguno.