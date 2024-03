Ultimátum de la Corte Constitucional al gobierno de Gustavo Petro

En particular, se destacó que cuatro de los cinco componentes del plan vinculados a los derechos al agua, la seguridad alimentaria, la información y la salud no están suficientemente claros. Lea aquí: Centro Democrático denuncia ‘alarmante plan’ contra Álvaro Uribe Vélez

La decisión de dio luego de que la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional revisara el documento relacionado con el Plan de Acción Integrado y Unificado. Así mismo, el alto tribunal expresó su preocupación al señalar que “aunque el plan intenta presentarse como un documento integrado y articulado, el desarrollo de cada uno de los derechos no muestra evidencia de haberse llevado a cabo con el mismo rigor”.

En particular, se destacó que cuatro de los cinco componentes del plan vinculados a los derechos al agua, la seguridad alimentaria, la información y la salud no están suficientemente claros.

Anteriormente, la Corte Constitucional había emitido medidas cautelares para proteger a los menores en riesgo en La Guajira y había ordenado la elaboración de un Plan Provisional de Acción por parte de varias entidades.

En respuesta a esta situación, la Corte instruyó a la Presidencia de la República y a diversas entidades gubernamentales, incluyendo los ministerios de Salud, Vivienda, Ciudad y Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, así como a organismos como el DANE, el ICBF, la Superintendencia Nacional de Salud y otros, a ajustar el Plan de Acción Integrado y Unificado.