Un campesino muerto y 3 heridos en enfrentamiento con la Policía en Córdoba

Un campesino muerto y tres más heridos fue el saldo del enfrentamiento con la fuerza pública, a orillas del río Manso, en la vereda Quebrada Seca, municipio de Tierralta, sur del departamento de Córdoba.

La víctima fue identificada como Abraham Andrés Caret Morales, mientras que los heridos fueron Marceliano Antonio Polo Benítez, de 48 años de edad, quien presenta una herida en la pierna; Esteban de Jesús Montilla Murillo, de 38 años, quien tiene una herida en el glúteo izquierdo, y Héctor Máscara.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos, ellos se opusieron al proceso de erradicación manual de sus cultivos de uso ilícito y en medio de una discusión y forcejeo con miembros de la Policía de Carabineros, encargados del proceso de erradicación manual.

Los heridos fueron llevados al Hospital César Uribe Piedrahíta, de Caucasia, Antioquia, por parte de hombres de la misma institución, pero hasta el momento no hay un parte oficial de su estado de salud.

Ante el hecho, la representante a la Cámara por la Curul de Paz en Córdoba, Leonor Palencia, pidió a la Fiscalía General de la Nación y al presidente Gustavo Petro, que se investigue lo sucedido para que en tiempos de paz no haya derramamiento de sangre, ni más familias tengan que sufrir por situaciones como éstas.

"La Fiscalía debe investigar estos hechos que enlutan a familias campesinas y cordobesas", indicó Palencia, señalando que es necesario establecer lo realmente ocurrido.

Hasta el momento, la Policía no ha hecho un pronunciamiento oficial en torno al hecho, mientras que los campesinos de la zona indicaron que no se puede hablar de sustitución, si no les brindan alternativas diferentes para lograr el sustento de sus familias.