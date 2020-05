Wílmar Barrios estuvo cerca de jugar en la Premier de Inglaterra

“No me esperaba la convocatoria, cuando Pékerman me llama por teléfono, no sabía qué hacer, se me iba la voz, estaba temblando (risas). Era muy joven”, agregó el mediocampista que es uno de los jugadores más importantes de nuestra Selección, ahora dirigida por el portugués Carlos Queiroz.

Barrios debutó como profesional en el Deportes Tolima, luego pasó al Boca Juniors de Argentina y ahora milita en el Zenit ruso. En todos estos clubes se ha destacado.

‘Wilmita’, como es conocido, está entrenando en su casa debido a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo. Espera volver más fuerte.