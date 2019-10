192 policías garantizan hoy la seguridad en Montes de María

Zambrano

Aunque existe una tensa calma en la subregión por el tipo de lecciones, en el municipio de Zambrano, las autoridades están alertas por una posible asonada que se puede presentar, luego de que se conozcan los resultados, a raíz de una serie de audios que circularon días atrás.

El alcalde Alberto Murillo Palmera, dijo a El Universal que, aunque todas las garantías están dadas para que se cumpla el proceso electoral, no pueden “bajar la guardia” frente a unas amenazas que, al parecer, provienen de la campaña de uno de los aspirantes a la Alcaldía.

“Estos días hemos trabajado para garantizar la seguridad, hasta el punto de que realizamos un consejo extraordinario de seguridad, con el fin de que la gente tenga las garantías y elija al nuevo mandatario”, expresó el alcalde.

Explicó que también tuvieron que pedir el apoyo de la Infantería de Marina, ya que en Zambrano solo cuentan con un puesto de votación, en una de las Instituciones Educativas del casco urbano.

“Tuvimos que realizar ese procedimiento porque solo contamos con ocho policías y cada uno tiene una función; y porque el registrador municipal me había manifestado que si no había garantías, no se podía llevar a cabo el proceso electoral”, añadió.

Precisó que también le enviaron una carta al Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, firmada por las autoridades, con copia a la Secretaría del Interior departamental, con el fin de que analizarán la situación y enviarán más uniformados y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).