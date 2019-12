Así se transforma Cartagena desde su talento humano

Cartagena cuenta con un puerto de élite: ha sido galardonado por la Caribbean Shipping Association en diez ocasiones como el mejor del Gran Caribe por la calidad de sus operaciones, entre 34 países de la región; es el cuarto puerto con mayor volumen de carga de América Latina, mueve más del 60 % del comercio de Colombia con Estados Unidos, es uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia y en América Latina de acuerdo al ranking Great Place to Work, ha sido premio nacional de ingeniería y se le ha otorgado en repetidas ocasiones la medalla al mérito Cruz Esmeralda en seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior ha sido posible gracias al talento humano comprometido, a su empuje, entusiasmo y profesionalismo para edificar una empresa que es orgullo de la ciudad, de la región y del país. Estas son historias de cómo se puede transformar Cartagena desde el talento de su gente.

Talento orgullosamente cartagenero

Julio Tomás Echenique, un cartagenero que labora en el puerto hace 8 años, cuenta que “gracias a mi trabajo he tenido experiencias que siempre soñé, como viajar en avión por primera vez. Estuve en una capacitación en Shanghái y Beijing, en China durante varias semanas y ello me aportó mucho, lo que me permitió conocer otras culturas. Ahora veo las cosas desde otros puntos de vista”.

Actualmente se desempeña como operador de grúas de muelle. La evolución de Julio no solo ha sido en el ámbito profesional. Su vida personal también dio un giro positivo: “Cuando comencé a trabajar en el puerto estaba soltero y sin hijos, sin un proyecto de vida definido, ahora tengo un hogar con mi esposa y mis dos hijos y con muchas ganas de continuar cumpliendo mis sueños y propósitos”.

Formación y proyección profesional

El crecimiento profesional que Luz Marina Palacios ha logrado en el Grupo Puerto de Cartagena ni siquiera lo soñaba cuando pasaba frente a la terminal, camino a su antiguo trabajo. Aunque le hacía ilusión trabajar en el puerto, estaba segura de que si aplicaba a alguna vacante, desistirían de contratarla por crecer y vivir en un barrio marginado de la ciudad, tal y como había pasado en otras empresas. Pero la oportunidad llegó y no solo la contrataron sino que la hicieron sentir como en casa.

“Cuando ingresé era tecnóloga en Salud Ocupacional y luego el puerto me brindó apoyo económico para pagar la carrera de Administración de Empresas y acabo de terminar una especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo”, cuenta Luz Marina. “En tres ocasiones he viajado a Estados Unidos y, muchas veces más, a diferentes ciudades de Colombia para tener nuevos conocimientos y mejorar mis habilidades. La organización me capacitó como facilitadora, labor que ejerzo dentro de mis responsabilidades en el único Centro de Entrenamiento Logístico y Portuario en Latinoamérica ubicado en Contecar”.

Equidad e igualdad

Karina Martínez es la primera mujer en ser planeadora de barco en Colombia. El cargo que ocupa esta ingeniera industrial es de los más anhelados dentro del puerto por su gran relevancia en el ámbito de operaciones y contempla todo lo relacionado con las posiciones de contenedores a bordo de las naves.

“Desde que empecé como supervisora de operaciones he sentido la gran responsabilidad de abrir un nuevo camino a todas las mujeres demostrando que con esfuerzo, perseverancia y responsabilidad podemos ocupar cualquier cargo”, anotó Karina.

La equidad de género es un pilar del Grupo Puerto de Cartagena, las mujeres ocupan posiciones importantes incluso en áreas comúnmente lideradas por hombres. De esto da cuenta el reconocimiento otorgado por Great Place to Work como uno de los mejores lugares de trabajo para las mujeres en Colombia, otorgado en marzo de este año.

Oportunidades para el crecimiento integral

Escalón por escalón María Paula Morales ha avanzado en el Grupo Puerto de Cartagena. Llegó como practicante y durante 22 años ha ocupado cinco cargos y participado en proyectos cruciales de la organización.

Después de terminar las prácticas universitarias como estudiante de Administración de Comercio Exterior fue contratada como auxiliar de compras y almacén, luego participó en la implementación de un ERP (Enterprise Resource Planning) y después obtuvo el cargo como analista de tesorería. En 2005, cuando comenzó Contecar fue nombrada como coordinadora administrativa y financiera. “Cuando la organización inició los trámites para establecerse como una Zona Franca, en 2010, se creó el área de Comercio Exterior que lidero desde entonces. Cada día me siento más orgullosa de haber crecido como persona y como profesional en esta organización, mi mayor orgullo es que hago parte del desarrollo de este gran proyecto”, puntualiza María Paula.

La alegría de compartir

Cuando Mario Echeverría llegó al Grupo Puerto de Cartagena, hace cinco años, no imaginó que su cargo en el área de Asuntos Legales le permitiría compartir sus experiencias y conocimientos como jugador de ajedrez de talla mundial, adquiridos en su infancia y juventud.

“Es una gran satisfacción poder compartir con los niños y sus familias todos mis saberes sobre el ajedrez, un deporte que aportó muchísimo a mi vida y que permitió convertirme en lo que soy gracias a la disciplina, perseverancia y estrategia que requiere”, comenta Echeverría que hizo parte de la selección Bolívar y Nacional de ajedrez y representó al país en torneos panamericanos y mundiales.

La experiencia del abogado llega ‘como anillo al dedo’ a las familias del área de influencia del Grupo Puerto de Cartagena, que son vulnerables y se enfrentan a múltiples adversidades, pues su historia no es de solo triunfos, tuvo que practicar por más de cinco años antes de alcanzar su primer trofeo.

La actividad de Mario con la comunidad hace parte de la línea “comparte tu tiempo”, correspondiente al programa Sonriendo Juntos de la Fundación Puerto de Cartagena que consiste en compartir el conocimiento de los trabajadores que voluntariamente lo ofrecen a la comunidad.