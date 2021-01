¿Cómo preparar su negocio o empresa para este 2021?

Planee un escenario probable y el peor de los casos. Contemple soluciones en las que quizás no había pensado para reaccionar ante una situación estresante.

Due Solutions es una firma de profesionales especializados en insolvencia y campos relacionados con asesoría empresarial contable, tributaria y financiera. Esta compañía, conformada por Eduardo Espinosa Benedetti y Leandro Arias Romero, a través de procesos de insolvencia y reorganización empresarial asesora a empresarios y emprendedores colombianos que busquen preservar sus compañías y negocios afectados ante la crisis financiera producida por la pandemia.

Due Solutions hace parte de la lista oficial de auxiliares de justicia como promotores y liquidadores de la Superintendencia de Sociedades y de la lista de mediadores en procesos de recuperación empresarial de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Servicios

Entre los servicios que ofrecen se encuentran:

•Procesos de insolvencia.

•Liquidación privada y judicial.

•Reorganización empresarial.

•Auditoría y valoración de empresas.

•Asesoría en inversión extranjera.

•Estrategias empresariales.

•Asesoría tributaria y contable

•Servicios de derecho societario y derecho comercial.

•Estudio de títulos.

•Procesos ejecutivos (cobro pre-jurídico y jurídico de cartera vencida).

•Asuntos civiles.

El equipo de Due Solutions está conformado por:

EDUARDO ESPINOSA BENEDETTI

Abogado egresado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Con experiencia de más 9 años en redacción de contratos, procesos civiles, inversión extranjera, sociedades, asesor jurídico de distintas empresas y docente universitario en diferentes áreas del derecho de privado. Con formación en insolvencia de la Universidad Pontificia Javeriana, avalado por la Supersociedades, y con experiencia en procesos concursales. Gerente y empresario.

Contacto: 3205716333 / eduardo@duesolutions.co.

LEANDRO ARIAS ROMERO

Contador Público de la Universidad de Cartagena, especialista en tributación de la Universidad Autónoma del Caribe, certificado internacionalmente por ICAEW en reportes financieros bajo estándares internacionales y por la Universidad del Norte y Ernst & Young en NIIF, con 12 años de experiencia como asesor contable y tributario en distintas empresas y en procesos concursales. Con formación en insolvencia de la Universidad Pontificia Javeriana, avalado por la Supersociedades. Promotor y liquidador de la Superintendencia de Sociedades y mediador en procesos de recuperación empresarial de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Contacto: 3008159752 / leandro@duesolutions.co

EDUARDO ESPINOSA FACIOLINCE

Asesor en resolución de conflictos y negociación, médico de la Universidad del Rosario, especialista en salud mental comunitaria en el Programa de la Organización Mundial de la Salud, Inglaterra, University Of Nottingham Medical School & The Institute of Psychiatry, London. Docente universitario. Miembro y vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la OMS. Exviceministro de Salud de Colombia, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, miembro de la Comisión de Paz de Colombia con las AUC. Interventor y liquidador de Emdisalud EPS.

Para más información, visite la página web www.duesolutions.co o escriba al correo info@duesolutions.co