¿Dudas sobre la HEPATITIS?

El 28 de julio de julio se conmemora el Día Mundial Contra la Hepatitis, y a través de varias actividades COOSALUD pretende acrecentar la sensibilización y el conocimiento de esta enfermedad.

El Dr. Juan Manuel Rico, médico especialista de la red de Coosalud, aclara las dudas al respecto.

¿Qué es la Hepatitis?

Es la inflamación del hígado. Puede ser originada por muchas causas, pero se resume como la respuesta de defensa del hígado a una agresión, como por ejemplo, la infección por un virus, la infiltración de grasa, la toxicidad de un medicamento, entre otras enfermedades.

¿Qué causa la Hepatitis?

Lo que se conoce popularmente como "Hepatitis" puede corresponder a la infección por un virus cuyo órgano blanco es el hígado, como lo es el virus de la Hepatitis, tipo A,B,C,D o E. son diferentes denominaciones para diferentes virus.

¿Cuáles son las vías de transmisión?

Estos virus pueden transmitirse por vía sexual como el virus B y el C, por contacto con secreciones y sangre contaminada, uso de jeringas hipodérmicas compartidas, transfusiones sin detección de estos virus, que era lo que pasaba en los años 80 y principios de los 90´s, que ni se conocían los virus ni se hacía detección.

El virus A, puede transmitirse por vía fecal oral, es decir contaminación del agua con las heces, contacto con secreciones corporales y sangre.

¿Es una patología que se desarrolla silenciosamente?

La Hepatitis Crónica y el desarrollo de Cirrosis tiene un gran período de años sin muchos síntomas o silenciosa hasta que se manifiesta con las complicaciones relacionadas al endurecimiento del hígado como son la hipertensión portal con sangrados, cáncer de hígado, líquido en el abdomen llamado "ascitis", o con gran debilidad e incluso ictericia.

¿Puede transmitirse de madre a hija en el momento del parto?

La vía materno-perinatal también es una vía de contagio sobre todo en regiones donde no hay vacunación para el virus B.

¿Cuántas clases de Hepatitis existen y cuál es la más peligrosa?

Los más importantes para el público en general son el virus A, el B y el C. El virus de la Hepatitis A, es aquel que causa esa infección aguda, típica de malestar general acompañado de ictericia o "amarillitis", orinas oscuras "coluria", que se resuelve solo en dos o tres semanas, y que no trae mayor problema ni se queda en el cuerpo. Solo un pequeño porcentaje de los pacientes infectados por este virus pueden hacer una falla hepática fulminante y complicar su situación. Afortunadamente muy pocos. El virus B y C, son aquellos que quedan latentes o infectantes en el hígado después de la primera infección y pueden llevarnos a una infección crónica que podría terminar en una cirrosis hepática, lo cual sucede porque el hígado está en modo regeneración, luchando constantemente contra el virus, y se endurece con una fibrosis general.

¿Existe alguna vacuna?

La vacuna es solo contra el virus B y A y hacen parte del esquema de vacunación habitual.

¿Qué consecuencias puede causar la Hepatitis?

Si ya el paciente tiene complicaciones serias de su cirrosis, el mejor tratamiento sigue siendo el trasplante de hígado, que es curativo en la mayoría de los casos, tanto de la cirrosis como de sus consecuencias como el cáncer.

¿Se puede prevenir, tiene cura o tratamiento?

El virus C debe prevenirse con un estilo de vida saludable, evitando uso de jeringas compartidas, y evitando tener relaciones sin protección y la promiscuidad o comportamientos de riesgo.

El virus A es curado por tu propio cuerpo, el B y el C pueden quedarse y desarrollar una respuesta del hígado que termina en cirrosis algunas veces, estos virus tienen tratamientos médicos, como los antivirales específicos para ellos, que en el caso por ejemplo del virus C, ya están en Colombia los medicamentos que pueden erradicar el virus completamente.

HEPATITIS FULMINANTE, CASO GRAVE

Hay casos de hepatitis fulminante con infecciones por virus A, muy pocos, y algunos pacientes que reactivan el virus B o se infectan también pueden hacer falla hepática fulminante, como es el caso de un paciente que no alcanzó a recibir un trasplante de emergencia. Afortunadamente estos casos son la excepción y no la regla.

OPINIÓN DEL EXPERTO DE COOSALUD

“En Colombia la enfermedad no está muy bien orientada en el sistema de salud, hay falta de especialistas en el área, las tasas de incidencia son moderadas comparadas con otros países endémicos para la Hepatitis B por ejemplo, o la C. Sin embargo, estamos presenciando las consecuencias de las infecciones por virus C que ocurrieron antes de los 90´s por medio de transfusiones sin detección de estos virus, y existen muchos pacientes cirróticos viviendo ahora las complicaciones”.

Dr. Juan Manuel Rico, médico especialista de la red de Coosalud.

COOSALUD te explica:

¿Cómo Coosalud ayuda a los pacientes que la padecen?

Por medio del Centro Médico Imbanaco, brindamos el servicio de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar, donde podemos tratar de manera multidisciplinaria los casos más críticos de estas enfermedades del hígado, ofreciendo tratamiento desde los manejos médicos curativos para la Hepatitis C, como el soporte para los pacientes y falla hepática fulminante, contando con un equipo de trasplantes con amplia experiencia en centros de referencia mundial en estas áreas.