Esquema de vacunación: ¡no hay excusas para evadirlo!

En semanas pasadas, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF encendieron las alertas sobre la disminución del número de niños que reciben vacunas en todo el mundo, a causa de las interrupciones en la prestación de los servicios por la pandemia. La situación amenazan con revertir los logros de la últimas década en cuanto a cobertura y protección frente a enfermedades que pueden resultar mortales.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS, señaló que “las vacunas son una de las herramientas más potentes en la historia de la salud pública y ahora se vacuna a más niños que nunca”.

Añadió que estas “pueden administrarse de forma segura incluso durante la pandemia y pedimos a los países que garanticen la continuidad de estos programas esenciales para salvar vidas”.

Precisamente con esa continuidad ha cumplido el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), en atención a la importancia del esquema de vacunación para el bienestar de los cartageneros.

El programa de vacunación del Distrito de Cartagena cuenta con 21 vacunas que previenen de 26 enfermedades, la gran mayoría infecciosas y contagiosas, entre las que están meningitis tuberculosa, poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, diarrea por rotavirus, neumonía por neumococo, enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza, sarampión, rubéola, paperas, varicela, hepatitis A, fiebre amarilla y cáncer de cuello uterino, entre otras.

Edelia Pájaro Martínez, líder Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del DADIS, explica que “la población objetivo son los niños y niñas de 0 a 5 años. Hay que llevarlos 8 veces a vacunar: al nacer, a los 2, 4, 6 y 7 meses, al año, año y medio y 5 años de edad.”

De igual manera, las niñas de 9 años deben recibir la vacuna de VPH; mujeres en edad fértil - MEF- y embarazadas tienen que vacunarse contra el tétano, al igual que los mayores de 50 años; quienes padezcan de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades renales que estén recibiendo hemodiálisis y diálisis peritoneal, y problemas cardiacos, deben vacunarse contra la influenza.

“Es importante que presenten el carné de vacunación para identificar las vacunas que le faltan según la edad, sin embargo, en el caso de no poseerlo, esto no es motivo para no vacunarse”, asegura la funcionaria del DADIS.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el esquema de vacunación de Colombia está avalado por la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) y la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), entre otras entidades. “Los riesgos de contraer una enfermedad grave por no administrar la vacuna son mucho mayores que el riesgo de que la vacuna produzca una reacción grave”, puntualiza el Minsalud.