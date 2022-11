Hotel Boutique Anandá by Cosmos, el placer de estar en Cartagena

La casona se ha convertido en ese lugar donde contrastan perfectamente la magia de la arquitectura colonial, con la más alta tecnología, para la comodidad de los huéspedes. Es de anotar que Anandá Hotel Boutique By Cosmos cuenta con 23 habitaciones en diferentes acomodaciones, mientras que el tradicional aljibe o depósito de agua, la piscina, la terraza a cielo abierto con jacuzzi y el mirador con vista a la ciudad, complementan el espacio cuidadosamente diseñado para la relajación y el descanso.

Una de esas edificaciones de arquitectura colonial está ubicada en la Calle del Cuartel, la misma data del Siglo XVI y luego de restaurarse e incorporarse a estos nuevos tiempos sin perder su esencia, se convirtió en Anandá Hotel Boutique By Cosmos, donde su amplitud y espacios dedicados al esparcimiento, suman a todo lo demás experimentado por el huésped.

Es conocido que cada espacio de este atrayente sector cuenta con su propia leyenda, a la que no escapan las grandes casonas coloniales que tras cumplir un cuidadoso proceso de restauración, se convirtieron en esos hoteles que cautivan al turista con servicios con los más altos estándares de calidad.

Vedana (Sensaciones) es el restaurante del Hotel Boutique Ananda by Cosmos. Se trata de un espacio físico bien logrado, donde se disfruta a plenitud la gastronomía Caribe y colombiana, con propuestas vegetarianas preparadas al detalle.

La Palenquera: Este postre es un plato destacado y representativo del restaurante con el que se pretende hacer homenaje a las palenqueras, mujeres símbolo de las tradiciones culturales de Cartagena. Es un cake negro de chocolate, adornado con una corona de chocolate y frutas. Se sirve sobre una base de galleta triturada y se acompaña con una bola de helado de coco.

El Restaurante Vedana abre todos los días desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. para servicio de desayuno, y a partir de las 10:00 a.m hasta las 10:00 p.m. para almuerzo, cena y servicio de bar.

Dirección: Anandá Hotel Boutique, Calle del Cuartel # 36-77, Centro histórico.

Correo electrónico: operaciones@anandacartagena.com

Reservas: +57 (313) 366-5723