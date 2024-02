La Universidad del Rosario obtiene la primera patente internacional del Reino Unido

Este éxito científico se convierte en una piedra angular para la conservación de las cerca de veinte mil especies de abejas que existen en el mundo, en particular de las especies domesticadas, dijo Andre Josafat Riveros, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y quien lideró la investigación.

“En otras palabras, tienes a una abeja que no sabe dónde están las flores, que si llega a ellas tal vez no recuerde en qué lugar está la colmena, sin suficiente fuerza para moverse entre las flores de manera eficiente y que no se pueda defender si se encuentra con virus u otros patógenos”, y resalta que “la fórmula que desarrollamos disminuye esas alteraciones en las abejas y otros polinizadores”, explica el profesor Andre J. Riveros.