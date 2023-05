Lifestyle de Samsung: un nuevo nivel de diseño y tecnología en televisión

Muchos años han pasado desde aquella época en la que familias enteras de todo el mundo se reunían alrededor de un mueble gigante, ubicado normalmente en la sala de la casa, para ver en blanco y negro los pocos programas televisivos que estaban disponibles. No existía Netflix, Disney Plus, Prime Video o cualquier otra plataforma de streaming, por lo que la opción de “elegir” se limitaba a dos canales o apagar el televisor.

Con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología, las formas de consumo de la televisión cambiaron hasta llegar a lo que conocemos hoy en día, con una parrilla de contenido casi infinita y de libre demanda, y los televisores, además de la sala, ganaron terreno en espacios más privados como los dormitorios. Poco a poco, estos gigantescos aparatos fueron haciéndose más delgados, más eficientes, con mejor calidad de imagen, pantallas más grandes y multifuncionales.

Samsung, una de las marcas tecnológicas más importantes del mundo, lidera con diferencia el mercado de las pantallas gracias a sus constantes avances en innovación. La categoría Lifestyle es la más reciente apuesta de la compañía coreana, y con ella llega al mercado colombiano 6 productos que cualquier amante de la televisión y el diseño quisieran tener en su casa: The Frame, The Freestyle, The Serif, The Premiere, The Terrace y The Sero. Profundicemos en cada uno:

The Frame

Es un impresionante televisor con tecnología QLED que arranca desde las 33¨ hasta las 75¨. Su principal novedad, además de su delgado diseño, es su capacidad de emular a la perfección un cuadro de capaz de mostrar diferentes obras de arte. Además, para una experiencia más real, puede ser personalizado con marcos.