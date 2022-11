Plaza Bocagrande celebra 8 años de apertura

Su agradable y cómodo ambiente, excelentes servicios, su amplia gama de tiendas reconocidas a nivel nacional e internacional y su reconocimiento dentro del grupo selecto de Best of the best 2022 de Tripadvisor con el sello de Traveler´s Choice 2022, hacen de Plaza Bocagrande la mejor alternativa en compras y diversión.

Desde que abrió sus puertas, hace 8 años, Plaza Bocagrande se constituyó en el primer centro comercial exclusivo de Cartagena, dirigido al público turista en el sector de lujo más reconocido de la ciudad, el cual se caracteriza por ser sitio turístico por sus encantadoras playas, boutiques de lujo y gastronomía global.

A lo largo de sus años Plaza Bocagrande ha conquistado el corazón de los cartageneros gracias a sus continuas campañas que han brindado horas de entretenimiento y las mejores experiencias para turistas y locales.