Por sabrosa, saludable y sostenible, pon más carne en tu plato

En cualquiera de sus múltiples cortes y preparaciones –que a propósito la hacen un alimento muy versátil– la carne es un ingrediente que no puede ni debe faltar en una alimentación saludable y balanceada. Su aporte nutricional, reconocido desde siempre por todas las civilizaciones, ha sido refrendado con contundencia por la ciencia.

Aquí debemos mencionar los aminoácidos, las vitaminas y los minerales. Los primeros se necesitan para fabricar y reparar todo tipo de tejidos, tarea en la que intervienen igualmente vitaminas (A, B12, B6, C, D) y minerales (hierro, magnesio, zinc, sodio, potasio, fósforo y manganeso), todos presentes en las carnes rojas que, a su vez, también contienen ácidos grasos que eliminan grasas dañinas, además de ser fuentes importantes de colágeno. (Conoce aquí dónde comprar carne de EEUU en tu ciudad).

¿Y por qué es más segura la carne congelada? Pues las temperaturas bajo cero impiden que las bacterias que nos pueden enfermar se reproduzcan en el alimento, ya que para hacerlo necesitan un ambiente cálido, con los jugos de la carne en estado líquido, dos condiciones que caracteriza la venta de la mencionada “carne caliente” (como se ve, una opción potencialmente peligrosa).

Ahora bien, hablemos entonces de la diferencia entre carne congelada y carne refrigerada. En ambas es muy importante mantener la cadena de frío, es decir, que la carne esté siempre en un ambiente con una temperatura igual o inferior a los -5º C para la congelada y alrededor de los 2º C para la refrigerada.

Mantener la cadena de frío es responsabilidad del productor, del transportador y del comerciante, también lo es del cliente final, quien se lleva la carne a su hogar para disfrutarla en familia. En este punto sería pertinente seguir algunas recomendaciones generales. Primero, seleccionar un expendido de carnes que genere confianza por su limpieza, calidad y servicio. Segundo, dependiendo del momento proyectado de consumo, escoger entre carne refrigerada y congelada: si es para el mismo día o el día siguiente, mejor refrigerada; si es para preparar en los próximos 3 días o más, entonces congelada.

Si la carne hace parte de una lista extensa de compras, es mejor tomarla y ponerla al final en el carrito o la canasta, antes de pagar. Luego, llevarla lo más pronto posible a la nevera y/o congelador de casa. En estos menesteres viene bien contar con una bolsa térmica, la mejor opción para movilizar la carne desde la tienda hasta el hogar.

La carne congelada, contrario a lo que algunos solían pensar, no es una carne de menor calidad (vieja, seca o barata). Todo lo contrario, se trata de carne muy fresca que se ha congelado con la más moderna tecnología para garantizar su inocuidad y preservar su calidad, lo que puede comprobarse fácilmente al momento de disfrutarla en la mesa.

Antes de ello, primero es necesario descongelarla de manera adecuada, algo en lo cual se suele fallar al utilizar procedimientos que alteran su calidad, sobre todo su suavidad y jugosidad. No hace falta usar el microondas o poner la carne bajo un chorro de agua o sumergirla en agua caliente. La solución es la más sencilla: pasar la carne del congelador al refrigerador un día antes de su cocción y consumo. ¡Así de fácil!

Siguiendo este sencillo y útil consejo, con seguridad se podrá degustar de un alimento en la plenitud de sus características, fruto de un dedicado proceso productivo, que son evidentes en carnes de calidad. Empecemos por el color, que debe ser rojo cereza, brillante y agradable. Si está empacada al vacío puede adquirir una tonalidad más oscura, pero al descongelarse como ya se indicó debe recuperar su tonalidad original.

Una carne descongelada jamás debe congelarse de nuevo, su destino tiene que ser la preparación e ingesta. Siempre el aroma de la carne debe ser agradable, no fuerte. Sus fibras han de ser finas, ya que una carne muy fibrosa es dura. Desde luego, debe contener grasa porque un animal que no ha sido bien alimentado no genera grasa y produce carnes duras. Dicha grasa debe verse de color blanco; una tonalidad amarilla refleja que era un animal viejo (más de 21 meses de vida) y eso también significa mayor dureza.