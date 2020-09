Resuelve las dudas sobre el suicidio en adolescentes

Cada año miles de adolescentes se suicidan y es la tercera causa de muerte más frecuente para los jóvenes entre 15 a 24 años de edad, y la sexta causa de muerte para aquellos de entre 5 a 14 años. Así lo revela el Dr. Alfredo Sumosa, psiquiatra de la Clínica La Misericordia, entidad que se une hoy al Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

El Dr. Alfredo Sumosa da a conocer los factores de riesgo, las señales de advertencia y a dónde acudir en busca de ayuda para proteger a los adolescentes.

¿Por qué se suicidan los jóvenes en la actualidad?

Muchos adolescentes que intentan suicidarse o se suicidan presentan trastornos de salud mental. Los adolescentes experimentan fuertes sentimientos de estrés, confusión, dudas de sí mismos, presión para lograr éxito, incertidumbre financiera y otros miedos mientras van creciendo. Para algunos adolescentes el divorcio, la formación de una nueva familia con padrastros y hermanastros o las mudanzas a otras nuevas comunidades pueden perturbarlos e intensificarles las dudas acerca de sí mismos. Para algunos adolescentes, el suicidio aparenta ser una solución a sus problemas y al estrés.

Como resultado, tienen problemas para hacer frente al estrés de ser un adolescente, como enfrentar el rechazo, el fracaso, las rupturas o los problemas familiares. Tampoco son capaces de ver que pueden cambiar sus vidas y que el suicidio es una respuesta permanente. No una solución, a un problema temporal.

¿Enumere los factores de riesgo?

•Antecedentes familiares de trastorno del estado de ánimo o comportamiento suicida.

•Tener un trastorno psiquiátrico, como depresión

•Una pérdida o conflicto que involucre a amigos o a familiares cercanos

•Antecedentes de maltrato físico o abuso sexual, o exposición a la violencia

•Problemas de alcoholismo o drogadicción

•Problemas físicos o médicos, por ejemplo, quedar embarazada o tener una infección de transmisión sexual

•Ser víctima de hostigamiento

•Sentir incertidumbre acerca de la orientación sexual

•Exposición al suicidio de un familiar o amigo

•Ser adoptado

¿Cuáles son las señales de advertencia de que un adolescente tiene deseos de suicidar?

•Aislarse y evitar el contacto social

•Pérdida mayor (por ejemplo, rompimiento de una relación o muerte)

•Abuso de sustancias

•Presión social o parte de pares

•Humillación pública

•Una enfermedad crónica

•Agresividad o falta de reflexividad

•Historial de suicidio en la familia

•Tener cambios de humor

•Sentirse atrapado o sin esperanzas a causa de alguna situación

•Cambiar la rutina normal, incluidos los patrones de alimentación y sueño

•Hacer cosas arriesgadas o autodestructivas

¿Qué pueden hacer los padres para prevenir el suicidio de sus hijos?

Si sospechas que tu adolescente podría estar pensando en el suicidio, habla con él o ella inmediatamente. No tengas miedo de usar la palabra “suicidio”; hablar de suicidio no le dará ideas a tu adolescente.

Hay que trabajar en las familias escala de valores y amor propio, ya que la falencias de los mismos generan en gran medida fuertes sentimientos de inseguridad, soledad, miedo, enfado, vergüenza o culpa y, debido a eso, inestabilidad emocional.

Pídele a tu adolescente que hable de sus sentimientos y escuche. No desestimes sus problemas. En cambio, asegúrale que lo amas. Recuérdale a tu adolescente que puede superar lo que sea que esté sucediendo, y que tú estás dispuesto a ayudar. Los adolescentes que tienen sentimientos suicidas generalmente necesitan ver a un psiquiatra o psicólogo con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de niños con problemas de salud mental.

¿Existe en la ciudad un centro integral dónde los jóvenes puedan recibir ayuda o tratamiento; u hospitalización si lo requieren?

Si crees que tu adolescente está en peligro inmediato, llama a las líneas de atención de clínicas que presten servicio de salud mental como La Misericordia, ubicada en el barrio Amberes de Cartagena; al número local de emergencias o a una línea directa de ayuda para casos de suicidio.

¿Los jóvenes que manifiestan deseos de suicidarse, lo hacen, solo quieren llamar la atención o se deberían ignorar?

Cualquier declaración escrita o verbal que diga “Me quiero morir” o “Ya no me importa nada” debe considerarse con seriedad. Con frecuencia, los menores que intentan suicidarse les dijeron a sus padres en repetidas ocasiones que pretendían matarse. La mayoría de la investigación sustenta que las personas que amenazan abiertamente con el suicidio, en realidad no intentan hacerlo y que la amenaza es sólo un llamado desesperado pidiendo ayuda.

Cualquiera llamada de auxilio requiere de su atención y acción inmediata y de pedir ayuda a un profesional lo más pronto posible.

¿Cuál es el tratamiento indicado para un adolescente que ha intentado suicidarse?

Si la conducta de su hijo adolescente le tiene preocupado, no espere a comunicarse con el pediatra. Contacte a un profesional de salud mental para que le haga una evaluación a su niño lo más pronto posible para que su hijo o hija puedan empezar a recibir terapia o asesoramiento si no corren el riesgo de hacerse daño a sí mismos.

Hágale saber a su hijo que no está solo y que todos nos sentimos tristes o deprimidos a veces, incluso las mamás y los papás. Sin minimizar su angustia, reconfórtelo diciéndole que esos malos momentos no durarán para siempre. Dígale que las cosas realmente van a mejorar y que usted puede ayudarle durante la terapia y otros tratamientos para que las cosas mejoren para él o ella.

Anímelo para que no se aísle de la familia y los amigos.

Recomiende el ejercicio, hacer ejercicio hace que una glándula del cerebro libere endorfinas, una sustancia que se cree que mejora el estado de ánimo y reduce el dolor. Las endorfinas también reducen la cantidad de cortisol (hormona que se ha vinculado con la depresión) en la circulación.

¿Por qué los padres son los últimos en enterarse de las intenciones de suicidio de sus hijos?

Escuche a su hijo adolescente, incluso cuando no está hablando.

No todos, pero la mayoría de los menores que están pensando en el suicidio (a lo que se le llama ideación suicida) transmiten su estado mental atormentado por medio de conductas conflictivas. Los estudios han descubierto que un rasgo común de las familias destrozadas por el suicidio de un hijo o una hija es la mala comunicación entre los padres y el hijo.

Clínica La Misericordia se suma al Día Mundial de la Prevención del Suicidio

#Hablemos

314 524 0037

+57 321 826 4075

