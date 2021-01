¡Retroceder nunca, rendirse jamás!

¿Sabían que existe algo que se llama ambientes obesogénicos? Yo no tenía ni idea. Pues resulta que descubrí que se trata de ambientes que incentivan el desarrollo de la obesidad y el sobrepeso. Pueden ser espacios en los que hay mucha comida, tan variada y rica que quieres comerte todo lo que hay, así no tengas hambre, o por ejemplo esas zonas de la ciudad que tienen pocas opciones para hacer ejercicio porque son inseguros o no hay parques o con pocos andenes. Cuando me enteré de esto pensé en que, aunque parece obvio, era comprensible por qué es tan difícil hacer una dieta en Navidad, vacaciones, cumpleaños, reuniones con amigos, fines de semana, porque ¡todo gira en torno a comer! Solo se salvan las fiestas, en las que por lo menos se baila.

Según el doctor Carlos Mendivil, médico endocrinólogo, el primer paso es ser consciente de que existen estos espacios y convivir con ellos, que no es lo mismo que integrarse a ellos. ¿Cómo? Tomando decisiones como no tener en la casa alimentos que no debe comer, así otros miembros de la casa si puedan. No sé si les pasa, pero si yo tengo comida prohibida a la mano, me cuesta más evitarla. Ahora una recomendación que me hizo el doctor es que antes de comerme algo muy tentador, pero poco saludable, debo pensar si tengo hambre o si me lo voy a comer solo por el gusto de hacerlo, y si decido comerlo pues no me excedo, solo me sirvo una porción. El doctor Mendivil también me sugirió tratar de cambiar los planes de celebración, que no siempre sea con comida o, si lo son, debo tener a la mano algunos de mis alimentos saludables favoritos.