¡Retroceder nunca, rendirse jamás, mientras está a dieta!

¿Sabían que existe algo que se llama ambientes obesogénicos? Yo no tenía ni idea. Pues resulta que descubrí que se trata de ambientes que incentivan el desarrollo de la obesidad y el sobrepeso. Pueden ser espacios en los que hay mucha comida, tan variada y rica que quieres comerte todo lo que hay, así no tengas hambre, o por ejemplo esas zonas de la ciudad que tienen pocas opciones para hacer ejercicio porque son inseguros o no hay parques o con pocos andenes. Cuando me enteré de esto pensé en que, aunque parece obvio, era comprensible por qué es tan difícil hacer una dieta en Navidad, vacaciones, cumpleaños, reuniones con amigos, fines de semana, porque ¡todo gira en torno a comer! Solo se salvan las fiestas, en las que por lo menos se baila.

Si bien está comprobado que la obesidad y el sobrepeso pueden ser originados por múltiples factores, que van desde lo genético hasta lo psicológico, es una realidad que el contexto en el que hacemos un plan para lograr nuestro peso saludable nos pone a prueba la fuerza de voluntad todo el tiempo. La pregunta es cómo sobrevivir a estos ambientes si simplemente están ahí y hacen parte de nuestra vida y más en una cultura como la nuestra en la que la comida es el símbolo por excelencia de la cercanía.

Según el doctor Carlos Mendivil, médico endocrinólogo, el primer paso es ser consciente de que existen estos espacios y convivir con ellos, que no es lo mismo que integrarse a ellos. ¿Cómo? Tomando decisiones como no tener en la casa alimentos que no debe comer, así otros miembros de la casa si puedan. No sé si les pasa, pero si yo tengo comida prohibida a la mano, me cuesta más evitarla. Ahora una recomendación que me hizo el doctor es que antes de comerme algo muy tentador, pero poco saludable, debo pensar si tengo hambre o si me lo voy a comer solo por el gusto de hacerlo, y si decido comerlo pues no me excedo, solo me sirvo una porción. El doctor Mendivil también me sugirió tratar de cambiar los planes de celebración, que no siempre sea con comida o, si lo son, debo tener a la mano algunos de mis alimentos saludables favoritos.

Pero lo que más me llamó la atención es pensar que la zona en la que se vive también influye en la motivación, de este modo si hay andenes, si hay parques, si hay seguridad, pues seguramente nos darán más ganas de salir a hacer alguna actividad física. ¡uy! y si se ponen a pensar hasta el clima influye porque si está haciendo mucho frío, lo confieso, lo pienso dos veces para salir. Según Mendivil las autoridades deben impulsar la creación de parques, ciclovías, zonas iluminadas y que las personas vivan más cerca del trabajo para que puedan llegar caminando o en bicicleta, y ¡Yo que pensé que en una ciudad estos espacios existían solo para el entretenimiento de los ciudadanos. Se nota lo activa que soy!

De todas las recomendaciones, lo que me parece más complicado es manejar el aspecto social. Ir a un lugar sin que alguien cuestione lo que estás haciendo para cuidarte, o que te insistan en que comas cosas que no quieres o que debes evitar, es más común de lo que parece. Sumado a ello, decir “no, gracias” tampoco es fácil, cuando tienes la idea de que puedes pasar por descortés. Así que el último paso para sobrevivir a los ambientes obesogénicos es ¡tener personalidad! y no olvidar que todo es por una buena causa, que solo a usted le importa: su salud.