Sabalza & Puello Global Advisers, gestión basada en experiencia

Los retos de este mundo globalizado exigen la gestión actualizada de normas en todos los campos, llevando a individuos y empresas a la búsqueda de profesionales que puedan resolver cada una de sus dudas o problemáticas.

Sabalza & Puello Global Advisers es una consultora integral colombiana dirigida por un grupo de profesionales de amplia experiencia en las áreas de gestión contable y administrativa, auditoria y revisoría fiscal, gestión tributaria, gestión legal, delitos informáticos forenses, seguridad y salud en el trabajo, respondiendo adecuadamente a las expectativas y necesidades de sus clientes con calidad y excelencia en el servicio.

Con una bien desarrollada línea de servicios, Sabalza & Puello Global Advisers mantiene con fortaleza en todas sus áreas, siendo el equipo de profesionales idóneo para resolver problemáticas que afectan a empresas y personas naturales en el día a día, con asesorías permanentes.

Desde nuestra perspectiva y experiencia, tomamos vocería en un tema de vital atención para todos los sectores económicos. La importancia de implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, que actualmente toma relevancia y se sitúa entre los principales temas de consulta.

Es de anotar, que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST está encaminado a brindar a los trabajadores ambientes de trabajo seguros y saludables, a su vez le brinda al empleador muchos beneficios, tales como: el cumplimiento de la normatividad, disminución de incapacidades, minimiza la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, mejora la productividad laboral, requisito para contrataciones, entre otros aspectos positivos.

Por mucho tiempo se ha venido evidenciando el no cumplimiento de esta normativa, ya que muchos empleadores ven este requisito legal como un gasto y no como una oportunidad de mejorar las condiciones laborales de sus empleados y con ello la productividad de la organización.

No es la mejor opción desconocer esta normativa y esperar a que ocurra un evento no deseado en la organización para concientizarse de la necesidad de cumplir con este requisito que es de estricto cumplimiento estipulado en el decreto 1072 de 2015, específicamente en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, ya que esta no conformidad está sujeta a multas y sanciones por parte de las autoridades competentes.

JOSE DAVID SABALZA GARCES

Profesional en seguridad y salud en el trabajo SST.

Especial para El Universal