¡VACÚNATE! ¡Un pinchazo por su salud, por una vida sana!

Este mes se realizará en todo el territorio nacional la III jornada de vacunación. El día central es el 27 de julio. Como partícipe de estas jornadas organizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, Coosalud invita a todos sus afiliados a que lleven a sus niños, desde recién nacidos hasta los 5 años, para que cumplan con sus vacunas correspondientes y les regalen una mejor vida.

Bajo el lema, “DÍA DE PONERSE AL DÍA” todo el país trabajará de manera articulada como en anteriores jornadas con la estrategia “SOY GENERACIÓN MÁS SONRIENTE” y “CÓRTALE LAS ALAS AL DENGUE”.

Conforme lo explica Coosalud, en la mayoría de los casos, los microorganismos que causan enfermedades afectan al cuerpo sin importar la limpieza. Si bien una buena higiene ayuda, las vacunas son un impacto fuerte frente a enfermedades que incluso ya se consideran controladas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la vacunación es la forma más efectiva de prevenir enfermedades y se deben administrar en las edades indicadas, ya que protegen a los menores y adultos mayores, dentro de los rangos de edad más propensos a desarrollar virus.

COOSALUD TE_ENSEÑA:

Esquema de vacunación

En recién nacidos se debe aplicar el ciclo inicial: BCG (tuberculosis), Antipolio, y Hepatitis B.

A los 2, 4 y 6 meses: Polio, DPT (difteria, tétano, tosferina), Hepatitis B, Haemophilus influenza. Neumococo y Rotavirus (2 y 4 meses).

A los 12 meses: Triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y Fiebre amarilla, Neumocco y Hepatitis A.

A los 18 meses: refuerzo Antipolio y DPT.

A los 5 años: refuerzo Antipolio, DPT y Triple viral.

Las mujeres que están entre los 15 y los 49 años se deben vacunar contra el tétano hasta completar las cinco dosis, los adultos mayores de 60 años se deben vacunar cada año, contra la influenza.

RECUERDE:

Las vacunas los mantienen protegidos contra enfermedades.

Las vacunas son seguras y su función son de protección y creación de anticuerpos.

Los niños entre 0 y 5 años deben ser vacunados 8 veces.

¿CUÁNDO DEBO VACUNARLOS?

Al nacer

Cuando cumplan 2 meses

Cuando cumplan 4, 6 y 7 meses

Al año

Al año y medio

A los 5 años

¿DÓNDE VACUNAR?

Puestos de vacunación: En todas las IPS del territorio nacional que presten el servicio de vacunación.

HORA: 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

5 MITOS SOBRE LAS VACUNAS

1. La vacunación es vital para los niños en cualquier lugar del mundo.

No solo son necesarias en países lejanos y pobres. Las enfermedades que se pueden prevenir como el sarampión, la polio o la tosferina son una amenaza para los niños en cualquier lugar.

2. Es una decisión personal, pero con consecuencias en toda la población.

Todos formamos parte de una gran comunidad donde circulan gérmenes. Si las familias toman la decisión de no vacunar a sus hijos, sus comunidades corren un gran riesgo de enfermedades potencialmente mortales.

3. Una vacuna no es algo tóxico y antinatural.

Enfermedades como la varicela, la polio y la difteria son naturales, y pueden matar. Por eso ¡tenemos que combatirlas!. Las vacunas no son tóxicas, son seguras y han salvado millones de vidas. Si las vacunas tuvieran dosis dañinas de sustancias químicas, no las apoyaríamos, las organizaciones de salud pública no permitirían su uso y los médicos no las recomendarían.

4. Las vacunas no causan autismo, infertilidad o esterilidad.

Éste es uno de los mitos que más se repiten y que ha llevado a que se transmitan enfermedades que fácilmente podían prevenirse. Múltiples estudios científicos han desmentido estas afirmaciones. Ningún estudio médico demuestra que la inmunización sea la causa de estas enfermedades.

5. Es preferible vacunar a los niños cuando aún son pequeños, no de mayores. Los niños son vacunados a una corta edad porque es cuando son más vulnerables a algunas enfermedades y así están protegidos lo antes posible. Hacerlo de mayores es peligroso e irresponsable.