Nota de prueba Lab Protec

Lo que dice Minsalud

La intención de vacunar a esta población data incluso desde antes que empezara el plan de vacunación en febrero de este año. Sin embargo, no se había dado hasta el momento por varios factores, entre ellos la cualidad nómada que tienen estas personas y la necesidad de garantizar su esquema completo; además, por la disponibilidad de biológicos en el país.

“Acordémonos que hay que aplicarles una segunda vacuna, porque la mayoría de vacunas vienen en dos dosis. Entonces, el reto aquí es identificar y tener la certeza de que esa población se va a vacunar y revacunar, que la podemos realmente ubicar con su lugar de residencia”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en una intervención al respecto.

Igualmente, en una entrevista con la agencia EFE en Washington, el ministro señaló que vacunar a los migrantes es una “obligación epidemiológica” y que la estrategia no solo busca vacunar a los venezolanos, sino a personas procedentes de países africanos o del Caribe que han convertido a Colombia en punto de tránsito en su ruta migratoria hacia Estados Unidos.

“Si no los vacunamos, no vamos a generar inmunidad de rebaño, no vamos a generar protección”, señaló Ruiz.