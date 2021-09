Y pese a que el pasado 1 de enero de 2021 entró en vigencia la resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que unificó los colores de las bolsas que se se deben usar en todo el territorio colombiano para la separación de residuos en la fuente (blanca, negra y verde), esta no está siendo aplicada por los colombianos. Es más, de acuerdo con la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, Uaesp, en el 78 % de los hogares en el país no se recicla ni se separan los residuos adecuadamente.

Para mitigar el impacto del medio ambiente generado en los hogares caleños, la propuesta es aplicar la regla de las 4Rs: Rechazar, Reducir, Reutilizar y Reciclar. Las siguientes son las recomendaciones para aplicar en casa:

Rechace:

Como consumidores responsables podemos elegir no consumir algunos productos que estén fabricados con materias primas que no sean renovables o no puedan ser reutilizadas, para no acabar con los recursos del planeta. En esta categoría entran las bolsas plásticas, cuando estas puedan ser reemplazadas por bolsas de tela o de cambrel. Lo mismo pasa con los vasos desechables o los pitillos plásticos, lo cuales pueden ser remplazados por pitillos de papel, que son de un solo uso y se desechan o tomar el líquido sin este.

Reduzca:

Para un mejor aprovechamiento del agua se pueden tomar duchas de menor duración. No abrir el grifo del agua mientras se cepillan los dientes, es mejor cerrarlo durante el proceso o utilizar un vaso con un mínimo de líquido. También se puede reducir el consumo de energía usando bombillos ahorradores y renovando los electrodomésticos de línea blanca por modelos ahorradores (estufa, lavadora, nevera, licuadora, etc) que consuman menos energía y menos agua.

Reutilice:

Prefiera elementos en casa que puedan ser reutilizados muchas veces, como termos para el agua, y evite los vasos y cubiertos desechables. Utilice vasos de vidrio, mugs y cubiertos metálicos que pueden aprovecharse una y otra vez. Aplica para fiestas. Ahora se está adoptando el método de darles un nuevo uso o adaptar las prendas de ropa o donarlas a quienes las necesitan.

Recicle:

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos que tenemos en casa (Raee) una vez hayan cumplido su ciclo de vida, tales como baterías, pilas, celulares, impresoras, cargadores, entre otros, ya que sus microcomponentes pueden ser reciclados y utilizados para producir nuevos productos. Se pueden llevar a almacenes de cadenas y supermercados donde se han ubicado puntos ecológicos con lugares especiales para residuos electrónicos.

“Eduquemos a nuestros hijos para que entre todos adoptemos la costumbre de reciclar. Acordémonos de lo que nos decían nuestros abuelos: la educación empieza por casa”, expresó Fernández.

Más datos

La regla de las 4Rs fue presentada por primera vez en el año 2004 por el entonces primer ministro de Japón, Koizumi Junichiro, durante la cumbre del G8. Con los años ha ido evolucionando y agregando nuevas acciones (hoy la regla tiene 7 Rs).

Bolsa blanca: residuos aprovechables como plástico, cartón, vidrio, papel y metales.

Bolsa negra: residuos no aprovechables (papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados, entre otros.

Bolsa verde: residuos orgánicos aprovechables, restos de comida y desechos agrícolas.

Carlos Tulio Fernández es pionero en Colombia en la certificación Icontec como auditor interno el Sistema de Gestión Basura Cero. Experto en el diseño de estrategias de sostenibilidad y fundador del proyecto social Fanáticos del Reciclaje.