Es de recordar que el pasado 11 de septiembre, Cartagena Cómo Vamos reveló que en el primer semestre del 2020 se presentaron 268 casos de maltrato entre parejas, siendo las mujeres la principal víctima.

No obstante, Rubiela Valderrama, miembro de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, aseguró que hay un subregistro de las agresiones y abusos del que fueron víctimas las mujeres durante el confinamiento. (Le puede interesar: Hay un subregistro de casos de violencia contra la mujer en Cartagena”)

“Las autoridades dicen que hubo una reducción en los casos, pero estas cifras no son reales, la verdad es que durante la cuarentena muchas mujeres prefirieron quedarse calladas, aguantando las agresiones y no salieron a denunciar, por miedo a contagiarse, por no tener los recursos para movilizarse, por temor a quedarse sin un lugar donde pasar el aislamiento y por las dificultades para acceder de manera oportuna al sistema de justicia”, afirmó la activista.