El secretario del Interior, David Múnera, indicó que con autorización del alcalde de Cartagena, William Dau, se le enviaron oficios tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Procuraduría para que abran las investigaciones necesarias relacionadas al caso del joven Harold Morales, menor de 17 años asesinado en el barrio San Francisco, al parecer, por miembros de la Policía. “Esta administración se ha pronunciado y ha solicitado a los órganos competentes que aclaren lo que sucedió ese día, como es su deber”, expresó Múnera, quien añadió que esta situación también se puso en conocimiento del general de la Policía Henry Sanabria, a quien le expresaron sus preocupaciones por los abusos y excesos por parte de la Policía en el tiempo reciente. (Lea aquí: Dau pide cuentas a la Policía por procedimientos policiales)

“No compartimos que a ningún ciudadano le sean vulnerados sus derechos. Somos muy respetuosos de los Derechos Humanos, de la Constitución, y es nuestro deber como servidores públicos hacer valer esto”, puntualizó Múnera.

El joven Harold Morales fue asesinado el pasado 24 de agosto, y desde entonces y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades para esclarecer lo sucedido, la familia y amigos de Harold han convocado a plantones, marchas y velatones con el fin de exigir justicia.

“No me voy a cansar de pedir justicia por mi hijo, la única forma de que me canse es que me muera, porque justicia es lo que él me pide a diario”, expresó Liceth Payares, madre del menor. (Le recomendamos: “Harold quería jugar en Brasil”)

Hasta el momento lo único que se ha conocido con respecto al caso es que en la Policía avanza una investigación disciplinaria, penal militar y policial por la muerte del joven.

“Versiones de vecinos del sector, familiares y testigos, junto a los policías que participaron en este hecho, están aportando información dentro de la investigación. Los resultados serán presentados por la Inspección General de la Policía Nacional”, expresó el general Sanabria el pasado 30 de agosto cuando dio declaraciones al respecto.