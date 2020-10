Aunque gradualmente se han ido abriendo las playas de Cartagena en medio de la pandemia, las inconformidades de los trabajadores continúan debido a que llevan siete meses sin generar ingresos.

Es el caso de los carperos, especialmente los que derivan su sustento de las playas de Marbella, quienes le solicitan al Distrito tener en cuenta esta zona para una próxima reapertura, no solo por la necesidad que tienen sino porque, según ellos, esta playa es más de carácter popular y son los propios cartageneros quienes más la visitan.

(Lea: Cartagena abre su tercera playa biosegura este 24 de octubre).

El señor Eparquio Rodríguez, vocero de los 21 carperos tradicionales de este sector, sostuvo que este lunes 26 de octubre realizarán un plantón en ese mismo lugar para llamar la atención de las autoridades.

“Esta será una manifestación pacífica, no solo de nosotros sino de los carperos de Bocagrande, El Laguito y Castillogrande, estamos unidos en una misma lucha, queremos que abran más rápido las playas de la ciudad, eso sí, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Nosotros somos conscientes del riesgo con el COVID-19, pero ya estamos capacitados y tenemos los protocolos”, afirmó Eparquio.

Piden respaldo

Este gremio de trabajadores también solicita ayuda distrital para la implementación de medidas más complejas como la delimitación de la zona, paraguas más amplios, etc, dado que ellos no tienen las condiciones monetarias para implementarlas.

“Con tantas restricciones la gente del común no está yendo a Bocagrande ni a La Boquilla, allá van más los turistas, pero esta playa de Marbella es del pueblo, de la gente cartagenera. Nosotros llevamos toda una vida aquí atendiendo a los nuestros”, finalizó Rodríguez.

(Lea: Lluvias se extenderán durante el fin de semana en Cartagena).

Al respecto, el gerente de playas de la ciudad, Jean Paul López, señaló que esta zona no tiene la calificación suficiente para operar en estos momentos, pues son playas que por la erosión y por la corta franja no permiten la instalación de un área de reposo para sus visitantes.

“El análisis hecho desde la Mesa Técnica de Playas y el Comité Local de Playas y se estableció que en Marbella no se dan las características morfológicas para adaptar los protocolos enmarcados en la resolución 1538. Esa zona no tiene capacidad suficiente y no daría el aforo necesario, por eso en estos momentos esas playas no son tenidas en cuenta para una autorización de pilotos de apertura”, indicó el funcionario.