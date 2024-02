“Estamos abiertos al diálogo”: Comité Doble Calzada a la ANI

“A partir del mes de diciembre de 2024, el proyecto entrará en un déficit de $2.804 millones para el pago de las compensaciones, es decir, que a partir de noviembre el contrato no cuenta con más recursos para realizar compensaciones, por lo que su ejecución resulta inviable financieramente”, indicó la ANI en un comunicado.

Aseguró que tras 10 mesas de trabajo con el concesionario y el análisis de seis escenarios propuestos “no ha sido posible encontrar una alternativa que permita el cierre financiero del proyecto”, por lo cual este no tendría viabilidad financiera.

Así mismo, se refirieron a las afirmaciones de que el proyecto es inviable. “Si el proyecto es inviable, el Ministerio de Transporte tendría que asumir una consecuencia jurídica derivada de sus propias actuaciones. El único que tiene competencia en Colombia de levantar las talanqueras de un peaje es el Ministerio, no el concesionario. Si salimos nos tienen que indemnizar y estamos hablando de una demanda correspondiente a la utilidad esperada en 35 años, sin ejecutar la obra”, puntualizaron.

“No hemos sido notificados de un acto administrativo por parte del Ministerio de Transporte o de la ANI. No se nos ha notificado un acto en donde se diga que el contrato se debe liquidar y entrar en una etapa de prevención”, manifestaron.

Frente a estas declaraciones, el Comité Doble Calzada indicó que “se han creado mitos” alrededor del proyecto y aclararon que por el momento no se ha determinado la terminación del contrato.

El Comité reconoció que si bien hay una crisis de financiación, está abierto al diálogo y la negociación con el Gobierno nacional. “Hemos presentado a la ANI más de ocho fórmulas de cómo poder adelantar esta obra, es preferible hacer el 60% u 80% a no hacer absolutamente nada y estar como país enfrentados una demanda multimillonaria que se consumiría más de la mitad de los recursos de la reforma tributaria que está presentando el Estado”, manifestaron.

El Comité también advirtió que el hecho de que se termine el contrato no garantiza que se acaben los peajes. “Una de las menciones que hizo el ministro de Transporte, William Camargo, en su momento, es que esta vía puede regresar al Invías y que seguirán los peajes, en ningún momento se dijo que los peajes no seguirían. Si esto llegase a pasar, los recursos de los peajes se irían a cualquier región del país. Al pertenecer nosotros a una tercera generación y no a Invías, se puede tener la certeza de que todos los recursos obtenidos de ese peaje, se invertirán en la misma vía en que fue cobrada”, puntualizaron.

Y concluyeron: “Nosotros como empresa queremos es hacer la obra. Somos constructores, sabemos hacer vías, no sabemos demandar. Hemos tratado de buscar la mejor solución para que este proyecto Autopistas del Caribe salga adelante y cumpla con su objetivo primordial”.