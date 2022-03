La jornada de protestas del pasado 28 de febrero por parte de mototaxistas, que rechazan el decreto que restringe la circulación de motos con parrilleros por la avenida Pedro de Heredia, ha causado incertidumbre en Cartagena. Una de las razones es porque esta semana muchos puntos de la Heroica han sido militarizados para contener nuevos intentos de bloqueos, teniendo en cuenta que el lunes pasado hubo caos y actos violentos. (Lea: ¿Habrá nuevas protestas de mototaxistas en Cartagena?)

John Barrios, presidente de la Federación Unidad de Motociclistas Nacional (Fenumo) y vocero del Comité Antidecreto, rechazó los actos de vandalismo que hubo en las manifestaciones y descartó que el gremio esté programando nuevos bloqueos. “No queremos que la ciudad se vea envuelta en lo que sucedió el día de la protesta. Nosotros no hemos convocado manifestaciones y se lo dijimos al alcalde. No propiciamos plantones para partir e incendiar la ciudad. Sí íbamos a levantar nuestra voz, pero la iniciativa de salir a las calles no fue de nosotros”, dijo Barrios. (También le puede interesar: Decreto para motos en Cartagena será pedagógico hasta el 6 de marzo)

El gremio señaló que detrás de los desmanes hubo personas que no hacían parte de las protestas. “Mucha gente que protagonizó los actos vandálicos iba a pie. Incluso, tenemos información que algunos buseteros participaron para sacar la rabia que tenían”, agregó el vocero.