Tras más de dos meses trabajando sin recibir el pago correspondiente, los llamados ‘gestores heroicos’ tenían preparada para hoy una protesta en la sede del colegio Mayor de Bolívar, en el Centro de la ciudad.

Estos trabajadores son quienes están al frente de la exitosa estrategia distrital Barrio Heroico, que se creó en medio del pico alto de la pandemia para contrarrestar el COVID-19 llegando a los sectores más golpeados, calle a calle, casa a casa, con un mensaje de autocuidado y jornadas integrales de salud.

(Lea nota relacionada: Gestores heroicos, dos meses trabajando ¿sin pago?).

Sin embargo, pese a lo fructífero de la iniciativa, los 250 hombres y mujeres vinculados a ella no habían recibido el pago por sus servicios y por eso habían anunciado la manifestación para la mañana de hoy. Pero, para sorpresa de todos, horas antes de realizarla, algunos recibieron el mensaje que tanto estaban esperando: les pagaron.

“Sí, cancelamos la protesta porque nos abonaron un mes, ahora quedamos pendiente del segundo que nos deben, aún no nos han dado certezas de cuándo será. Hubo un grupo importante que ya recibimos la plata”, señaló un vocero de este equipo.

Sin embargo, el pago no fue generalizado ya que aún muchos de estos trabajadores no han visto el primer peso. “Esto está dividido por unidades comuneras y faltamos muchos por recibir los dineros. No a todos les cancelaron, no sabemos en qué consiste ese sistema de que les pagan a unos sí y a otros no”, expresó otro de los brigadistas.