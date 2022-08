La carrera de la discordia: evento ciclístico enfrentó a la Alcaldía y organizadores

Y continuó: “Planeamos este evento seis meses. Lo que iba a ser una fiesta, se encontró con toda la oposición de esta ciudad y las comunidades de la zona que hicieron todo lo posible para arruinarla. Los proveedores locales una vez más demuestran porqué no se puede confiar en ellos: olímpicos, incumplidos e irresponsables”.

Por su parte, la secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, Ana María González-Forero, aseguró que recibió amenazas por este tema, haciendo referencia al organizador del evento: “Lastima que no contó las múltiples veces que le hicimos excepciones, lo poco que cumplió y la cereza: las amenazas que me envió a medianoche que hoy procederé a denunciar formalmente. Eso le faltó. Que sepan todos que en Cartagena hay que pasar del caos al orden así no guste”.

Seguido a esto, Betancourt respondió: “Es importante entender que la ciudad debe ser amable a la inversión, a los eventos y al desarrollo de actividades que cumplan con los requisitos, sin excepción y mucho menos con amenazas”.