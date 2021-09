“No me arrepiento de haber tenido mi hija a los 16 años, ha crecido con sus padres llena de amor y hemos tratado de darle lo mejor con esfuerzo, pero siempre les aconsejó a las mujeres no tener hijos tan temprano. Hay que disfrutar la juventud, esa edad es para estudiar, conocer, viajar, no asumir una responsabilidad tan grande que, quieras o no, postergará tu preparación”, asegura Isabel *, de 21 años.

El embarazo en adolescentes es una problemática de salud pública que sigue golpeando a Cartagena. Si bien durante el 2020, con la llegada del COVID-19, la cuarentena y las medidas de restricción adoptadas, la ciudad presentó el menor número de casos de la última década, aún así, la tasa de fecundidad adolescente continúa siendo elevada.

En lo corrido del año pasado se registraron 17.508 partos en la ciudad, de los cuales 2.799 fueron madres adolescentes.