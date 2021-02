“En el desarrollo de estas reuniones (en las que se pactó el acuerdo de no cobro para algunos vehículos), estaba absolutamente claro que no se discutirían aspectos de naturaleza contractual, más cuando por iniciativa de la conces ión, estaba en curso el trámite de una recusación en contra del Alcalde ante la Procuraduría Regional de Bolívar, que impedía actuar como parte del negocio jurídico”, dice un documento publicado por la Alcaldía como respuesta “ante algunas tergiversaciones presentadas en el marco del proceso que se adelanta con la Concesión Vial de Cartagena”.

Aunque la polémica continúa y la administración Distrital, en cabeza de Dau, ha manifestado que su objetivo es el desmonte definitivo de los peajes, esta es considerada una “pequeña victoria” por parte de algunos ciudadanos. Sin embargo, el descontento no se ha detenido y el comité antipeajes sigue en firme con el objetivo de quitar los peajes.

De acuerdo con el documento, las soluciones que se darán al tema de los peajes se harán en los escenarios que la ley disponga, y se aclara que no se puede entender la propuesta como “una modificación, interpretación o acuerdo entorno a las cláusulas contractuales que claramente el Distrito no comparte y se dispone a ventilar en el marco del debido proceso”. Es por ello que no habrá ningún documento en que se deje por sentado el acuerdo, que fue una de las preocupaciones por parte de los gremios que no están conformes con las medidas.

“Resulta imposible que el Distrito de Cartagena profiera algún tipo de acto administrativo que contenga una regulación tarifaria, en la medida, que la determinación adoptada no responde a algún tipo de acuerdo de naturaleza contractual”, expresa el documento, que también aclara que el Distrito busca que la solicitud se extienda a vehículos tipo III y a los demás peajes ubicados en el corredor vial.