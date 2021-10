View this post on Instagram

Agregó que “están en esta encrucijada porque desconocían que existía una ley que dice que no se puede estar cerca a un colegio o clínica, pero se habla de contaminación auditiva y nosotros no somos generadores de eso”.

El líder del parque de diversiones aseguró que el terreno en el que está es legal y no es propiedad privada sino comercial y residencial, por lo que buscará que el Distrito les ayude a solucionar el problema.

Finalmente, Gómez afirmó que no vino a Cartagena a traer problemas sino a trabajar y darles diversión a los ciudadanos, por lo que les pide a las autoridades que se acerquen al lugar para constatar cuál es la situación.

“Si a mi me paran este evento, me quiebran y acaban con este patrimonio que nació en Cartagena hace 2 años. Les pedimos a las autoridades que vengan y se den cuenta que no somos ilegales”, puntualizó.

Cabe recordar que Looping Park, que estuvo en Soledad, Atlántico, hace un mes, promete una experiencia completa con carritos chocones, altos toboganes para niños, una casa de terror y al menos tres grandes atracciones mecánicas.