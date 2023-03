“Oponerse a El Imperio en Bocagrande es discriminación”: concejales

Además, desde Asotelca (asociación hotelera) en Cartagena señalan que no dieron vista bueno para este evento luego de las reuniones con los organizadores de este. Así mismo, indicaron en una ocasión anterior que tuvieron una reunión con la Secretaría del Interior y los organizadores, pero no llegaron a acuerdos.

Aunque los organizadores del evento aseguran que ya tienen los permisos y siguen publicitando el evento por redes sociales y vendiendo boletas, desde la Secretaría del Interior no se han pronunciado para decir si este evento tiene o no permiso. Lea: ¿Se suspende toque de El Imperio en Bocagrande? Organizadores responden

Desde el sector hotelero y comunal señalan que no están estigmatizando la champeta. De hecho, Kelly Pérez, presidente de la JAC de El Laguito, señaló: “Yo les aclaré -en una reunión con la Secretaría del Interior y organizadores- que no es que la JAC no quiera que el evento se realice, sino que no contamos con espacios en las playas porque estamos sometidos por un proyecto de Protección Costera, las vías están colapsadas por unas intervenciones en la avenida del Malecón (carrera Primera). Les hice una propuesta, que si querían hacer el evento aquí en Bocagrande, que lo hicieran en Castillogrande porque no tiene todas esas complicaciones y la secretaria del Interior dijo que no”. Lea: Marcharán contra toque de El Imperio en playas de Bocagrande

Lo último que indicó la Secretaría del Interior sobre el evento fue que se hizo una reunión entre Asotelca, organizadores y líderes comunales de la zona, explicando que, luego que se negara el permiso para el toque del picó desde esa dependencia, los organizadores presentaron un recurso de reposición en busca de la aprobación; sin embargo, no han indicado qué respondieron ante dicho recurso, es decir, si se mantuvo la negativa desde la Secretaría del Interior para realizar el toque de El Imperio, o si cambiaron de opinión y dieron el permiso.