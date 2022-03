“Todos los días, para ir al trabajo, utilizo Transcaribe para movilizarme. Ingresé a la estación de Los Ejecutivos, pero al no tener saldo en la tarjeta, me tocó hacer la fila y cuando faltaban tres personas para que me atendieran, la joven dijo que no había sistema y no podía hacer recargas”, comentó Juliana Vásquez.

Según la denunciante, pasaron unos minutos y el personal del concesionario del recaudo, al parecer, con autorización de la empresa encargada, comenzó a cobrar los pasajes de manera manual, entregándole unos tickets a los pasajeros para que ingresaran a la estación y utilizaran el servicio.

