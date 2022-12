Quejas por obra en predio de la Base Naval que obstaculiza el paso

Andrés Rico, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Bocagrande, hace unos quince días consultó sobre el tema y notó que la obra no tenía avisos de la curaduría urbana de la zona, alegando que esta es una de las cosas que exige la Ley.

Comienzan a reportarse quejas no solo porque se le habría quitado espacio al andén, sino por las medidas ante la obra y por los permisos que el Distrito habría otorgado.

El Universal contactó al ingeniero de la Armada que está a cargo de la obra y este aseguró lo siguiente: “El muro no tiene ninguna variación, solo se le hizo un mantenimiento por seguridad para los transeúntes, más no se ha movido. Se mantiene donde siempre ha estado, no se ha corrido ni un solo centímetro”.

En su defensa, adjuntaron una foto de cómo estaba el muro desde antes que se iniciara la obra.