“Sapo, haz lo que quieras”: Dau pide la renuncia de Mintransporte

Y continuó: “Le dije que había que trasladar el peaje. Yo no digo que no se pague, sino que sea trasladado, entonces me dijo que se iba a reunir con la Procuradora porque sabía que no nos llevábamos bien, le dije que no me interesaba y él se molestó. Sapo, haz lo que quieras”.

Contó lo sucedido en la reunión del pasado martes. “He dicho que la solución de los peajes, tanto de Marahuaco y Turbaco, es llevarlos más allá de los perímetros urbanos y Turbaco es el dormitorio de muchos cartageneros. En Marahuaco están aislando comunidades pobres de nuestra jurisdicción. Comparemos el tratamiento y la manera de comportarse del ministro con Marahuaco... Resulta que en Turbaco sí levantaron las talanqueras”, cuestionó.

