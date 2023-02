“Todo es incierto”: administradores de bares sobre sellos de “Rumba Segura”

Desde octubre de 2022 las discotecas, bares y gastrobares vienen trabajando para obtener el sello de ‘Rumba Segura’, que la semana pasada le fue otorgado a nueve establecimientos del Corralito de Piedra. Desde la Secretaría del Interior esperan que en tres meses se otorguen por lo menos 500 sellos en todos los sectores de la ciudad, sin ninguna distinción. Lea: Los 9 bares y discotecas que podrán cerrar más tarde en Cartagena

No obstante, en medio de la tramitología que vienen realizando los administradores de este tipo de establecimientos existen dudas sobre el horario de cierre de sus negocios. “Certificaron a unos establecimientos, pero otros no tenemos razón de por qué no nos certificaron. Todo es incierto aún. Con el tema del horario no han sacado el decreto”, dijo la administradora de un gastrobar que está en inmediaciones de la Torre del Reloj. También le puede interesar: Los reparos para obtener el sello de “rumba segura” en Cartagena