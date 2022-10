“Unos cuantos líderes están poniendo trabas a la APP del Dique”: Mintransporte

Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes aseguró en La W Radio que detrás de las trabas que tiene la APP del Dique se “encuentran unos cuantos líderes” y que ese no es el sentir de la comunidad. “Ayer -jueves- viajé a Cartagena a reunirme con el gobernador de Bolívar, el presidente de la ANI y líderes de las comunidades. Les expresamos todo el interés del Gobierno en comprometernos para que lo que pedían en la tutela lo incorporemos, porque el proyecto es sí o sí fundamental para las comunidades”, dijo el jefe de la cartera de Transporte.

La suspensión indefinida del macroproyecto del canal del Dique ha causado un sinfín de reacciones en la región Caribe. Dirigentes gremiales, sectores políticos y líderes de diferentes comunidades le piden al Gobierno nacional no “engavetar” este proyecto de $3,2 billones, pues van décadas tratando de que se materialice. (Lea: ¿Se hundirá la APP del Dique? Mintransporte planteó un turbio panorama)

El funcionario le dijo al noticiero radial que si el proyecto no se adjudica este año, los recursos serían redireccionados para atender otras prioridades. “Les dijimos a las comunidades que esta era la última oportunidad para que tomaran una decisión, porque el presidente -Gustavo Petro- ha solicitado que los recursos de esos proyectos se destinen para atender otras prioridades del Gobierno, en particular por el tema de la ola invernal”, dijo.

La avalancha de tutelas y el conflicto de competencia entre jueces de Cartagena y Sincelejo podría extender la suspensión del proyecto por lo menos cinco meses. “Ese conflicto de competencias puede tardar más de cinco meses. Si ellos -las comunidades- no toman una decisión de aquí al lunes, puedo decirle que no habrían obras, sino que nos limitaríamos a la mitigación y eso en verdad me duele como colombiano”, indicó Reyes.

El ministro de Transporte cuestionó que “algunos líderes no sean conscientes de lo que significa el proyecto para la subregión del Dique”. “Nos hemos concentrado en una discusión de si habrá consulta previa o no. Esperamos tener el consenso de las comunidades para poder salvar el proyecto. Yo quiero que queden responsabilidades de quienes han torpedeado este proyecto tan necesario. Hay unos líderes de comunidades que están poniendo muchas trabas y pareciera que afirmaran que es una voluntad de la comunidad, pero me parece que terminan siendo intereses de uno o dos”, aseveró.